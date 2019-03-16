Доход ФИФА от ЧМ-2018 в России составил $5,3 млрд

Международной федерации футбола (ФИФА) удалось заработать 5,3 миллиарда долларов от проведения чемпионата мира 2018 года в России.

Как передает bombardir.ru, при подсчётах учитывался период с 2015 по 2018 год. Суммарный доход ФИФА за это время составил $6,421 млрд.

При этом, как указывается в финансовом отчёте на сайте организации, 83% от общей суммы ФИФА принесла выручка от проведения мундиаля в России.

Таким образом, чемпионат мира — 2018, проходивший с 14 июня по 15 июля, оказался самым прибыльным в истории ФИФА.

Также в организации заявили, что на матчах мирового первенства в России побывало более трёх миллионов зрителей.