Додон заявил, что указ о роспуске парламента Молдовы был подписан с нарушениями

Указ о роспуске парламента Молдовы и назначении даты досрочных выборов Павла Филипа был подписан с нарушениями. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент республики Игорь Додон в интервью телеканалу TV8 в понедельник.

«Указ был подписан с нарушением конституции, потому что указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов подписывается после консультаций с парламентскими фракциями. Этого не было сделано. Завтра после консультаций с парламентскими фракциями я этот декрет аннулирую», — сказал Додон.

Додон также заявил, что как бывший лидер Партии социалистов (ПСРМ) до последнего момента держал в тайне намерение не создавать коалицию с бывшей правящей Демократической партией (ДПМ), которую возглавляет олигарх Владимир Плахотнюк.

«Я до последнего момента держал в тайне планы не создавать коалицию с Демпартией. Поэтому много говорил о роспуске парламента и досрочных выборах. Если бы Плахотнюк понял, что социалисты не будут создавать с ним коалицию, он бы осуществил неимоверный прессинг на депутатов, как это уже было в прежнем парламенте. Если вы заметили, выступая в конце прошлой недели на форуме в Петербурге, я сказал, что это будет коалиция национального согласия. Что и произошло», — сказал Додон. Он назвал недостоверными утверждения в СМИ, что влияние на формирование правящей коалиции в Молдове оказало российское руководство.