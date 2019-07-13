Додон заверил США, что сохранит в силе соглашение об ассоциации с ЕС

Критикующий соглашение об ассоциации с ЕС президент Молдавии Игорь Додон не будет добиваться пересмотра этого договора. Об этом глава республики заявил в субботу на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом, который прибыл в Кишинев в рамках своего европейского турне, передает ТАСС.

«Заверил заместителя госсекретаря США в том, что администрация президента, правительство и парламентское большинство сохранят в силе все международные соглашения, подписанные Республикой Молдова, в том числе с Европейским союзом», — написал Додон на своей странице в Facebook после встречи. Он поблагодарил американскую сторону «за финансовую помощь и значительную поддержку, оказанную РМ в различных сферах на протяжении 27 лет независимости», а также отметил заинтересованность в продолжении таких проектов.