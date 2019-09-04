Додон предложил способ решить проблему Приднестровья

Глава Молдавии Игорь Додон заявил, что его администрация подготовила новую концепцию, нацеленную на решение приднестровского конфликта. Об этом сообщает Der Spiegel.

По его словам, после смены власти в республике сложились определенные предпосылки для решения проблемы Приднестровья.

Он отметил, что Приднестровье может войти в состав Молдовы, если ему предоставят расширенную автономию.

«В администрации президента уже разработана концепция, которая будет представлена нашим партнерам по коалиции», — отметил Додон.

При этом он не раскрыл суть концепции, хотя и выразил оптимизм относительно урегулирования данного конфликта.(Газета.ру)