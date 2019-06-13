Додон попросил госслужащих и силовиков поддержать законное правительство

По его словам, население страны больше не позволит Демпартии управлять Молдавией. Он отметил, что новую власть поддерживают ключевые внешние партнеры: Россия, Канада, страны Европы, Европейская комиссия, Совет Европы и другие.

«Обращаюсь к руководителям государственных учреждений, министерств и ведомств, к прокурорам и судьям, включая Конституционный суд: я знаю многих из вас лично и уверен, что среди вас есть достойные и честные люди. Лучше уйдите в отставку, не надо быть соучастниками узурпаторов», — подчеркнул президент.