Додон назвал местные выборы в Молдавии свободными и демократичными

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что местные выборы в республике прошли свободно и демократично и это доказывает, что страна идет «по верному пути»

Он призвал партии и политиков проявить политическую зрелость в ходе кампании ко второму туру выборов, провести корректную электоральную кампанию в демократическом духе, «с упором на поиск решений проблем, с которыми сталкиваются граждане, а не с выпадами в адрес других людей». Глава страны призвал партии скорее приступить к работе и обратить внимание на то, что многие граждане отказались участвовать в голосовании.