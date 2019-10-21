Додон назвал местные выборы в Молдавии свободными и демократичными

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что местные выборы в республике прошли свободно и демократично и это доказывает, что страна идет «по верному пути»
«Местные выборы прошли свободным и демократическим путем. И этот дух нормальности прошедшей предвыборной кампании и вчерашнего голосования, полагаю, является лучшим результатом и еще одним сигналом о том, что Республика Молдова идет по верному пути», написал Додон на своей странице в Facebook.
Он призвал партии и политиков проявить политическую зрелость в ходе кампании ко второму туру выборов, провести корректную электоральную кампанию в демократическом духе, «с упором на поиск решений проблем, с которыми сталкиваются граждане, а не с выпадами в адрес других людей». Глава страны призвал партии скорее приступить к работе и обратить внимание на то, что многие граждане отказались участвовать в голосовании.