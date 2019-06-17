Додон хочет запретить депутатам переходить из одной фракции в другую

По словам президента, главная задача на сегодняшний день — это проведение кардинальных изменений во всех секторах — юстиции, экономики, социальной сферы. Он также уверен, что государственные служащие в своей работе больше не смогут полагаться на покровительство родственников, иначе им придется уйти в отставку.

«Граждане нашей страны должны знать, что больше в их стране не будут открывать уголовные дела по звонку от какого-то партийного босса или высокопоставленного чиновника. Предприниматели должны быть уверены, что больше не будет сфабрикованных уголовных дел с целью захвата бизнеса или уничтожения конкурента», — подчеркнул Додон.(РИА Новости)