Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»

Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами». Об этом сообщает URA.ru.

В сети всплыло видео, на котором Назарбаева предлагает водить детей на экскурсии в детские дома, интернаты для детей-инвалидов, чтобы они видели результат «непродуманной половой жизни».

«И детей этих, уродов показать, инвалидов. Пусть смотрят», — добавила Назарбаева.

Она подчеркнула, что такие методы помогут лучше воспитать подростков чем «десятки часов, потраченные на разговоры и лекции».