Дочь экс-премьера Малайзии обвинили в неуплате налогов на $2,4 млн

Налоговые органы Малайзии обвинили дочь бывшего премьер-министра Наджиба Разака в уклонении от уплаты налогов на сумму около 10,3 млн ринггитов ($2,4 млн). Как передает ТАСС, об этом пишет во вторник газета The Straits Times.

Как сообщается, в конце июля Управление внутренних доходов подало судебный иск против 31-летней Нурианы Наджиб, которая обвиняется в сокрытии доходов и неуплате налогов в период с 2011 по 2017 гг. По информации издания, первые судебные слушания по этому делу запланированы на 12 сентября.

В настоящее время Нуриана Наджиб вместе со своим мужем Данияром Назарбаевым, племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, проживают в Малайзии. Членам семьи экс-премьера было запрещено покидать пределы страны после отставки с поста главы правительства в мае прошлого года в результате поражения на парламентских выборах.

Впоследствии в отношении Наджиба были возбуждены уголовные дела по фактам хищения, получения взяток, отмывания денег, злоупотребления служебным положением. Правоохранительные органы считают, что бывший глава правительства похитил не менее $680 млн. Кроме того, он был обвинен в неуплате налогов в размере 1,5 млрд ринггитов ($367,9 млн).