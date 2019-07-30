Дочь Брюса Уиллиса выложила фото в купальнике

25-летняя Таллула Уиллис поделилась с подписчиками в «Инстаграме» снимком в купальнике. Но стоит отметить, что фанаты ждали от неё явно не такого, сообщает life.ru.

От Таллулы, дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур, никогда не знаешь чего ожидать. Эта девушка не стесняется смешить подписчиков и появляться перед ними не в самом лучшем свете. Вот и в этот раз она выложила фото с 64-летним папой, на которых они вместе отдыхали у бассейна. Но немного в нестандартном виде.

Снимки девушка подписала так: «Лучший способ поздравить кого-то с днём рождения — дать ему тебя сфотографировать». Судья по хештегу и дате поста, фотографом, сделавшим такие забавные снимки, стала Скаут — родная сестра Таллулы.