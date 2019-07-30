Дочь Брюса Уиллиса выложила фото в купальнике

25-летняя Таллула Уиллис поделилась с подписчиками в «Инстаграме» снимком в купальнике. Но стоит отметить, что фанаты ждали от неё явно не такого, сообщает life.ru.

От Таллулы, дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур, никогда не знаешь чего ожидать. Эта девушка не стесняется смешить подписчиков и появляться перед ними не в самом лучшем свете. Вот и в этот раз она выложила фото с 64-летним папой, на которых они вместе отдыхали у бассейна. Но немного в нестандартном виде.

Снимки девушка подписала так: «Лучший способ поздравить кого-то с днём рождения — дать ему тебя сфотографировать». Судья по хештегу и дате поста, фотографом, сделавшим такие забавные снимки, стала Скаут — родная сестра Таллулы.

| 2019-07-30T17:11:13+00:00 30 июля 2019, 20:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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