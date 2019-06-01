Дочь Алсу Микелла Абрамова передала выигрыш татарстанскому фонду им. Анжелы Вавиловой

Победительница вокального шоу «Голос. Дети», дочь российской исполнительницы Алсу Микелла Абрамова передала выигрыш в 1 млн рублей татарстанскому фонду им. Анжелы Вавиловой. Об этом в субботу на благотворительном концерте ко Дню защиты детей «Алсу Дети» в поддержку организации сообщил председатель правления фонда Владимир Вавилов.

«Вы понимаете, когда [Абрамова] стала победителем шоу «Голос», 26-го, а 29-го она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: «Я вам передаю этот миллион для ваших деток», — сказал он.

| 2019-06-01T19:23:26+00:00 1 июня 2019, 20:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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