Добыча товарного газа в Азербайджане выросла на 43,5%

В январе-апреле 2019 года в Азербайджане было добыто 12 445,6 тыс. тонн сырой нефти (включая газовый конденсат).

Как передает Государственный комитет статистики, 12 413,8 тыс. тонн из этого объема пришлось на товарную нефть.

Добыча сырой нефти в годовом сравнении сократилась на 3% в связи с приостановкой из-за плановых ремонтных работ добычи на платформе «Центральный Азери» на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», пишет Report.

За отчетный период было добыто 11 637,5 млн кубометров природного газа, что на 25,4% больше аналогичного периода 2018 года. Из этого объема 8 041,9 млн кубометров пришлось на товарный газ. Добыча товарного газа за отчетный период выросла на 43,5%.