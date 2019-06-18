Добыча сланцевой нефти в США может вырасти до рекордных объемов

Ожидаемая добыча нефти в США из семи основных сланцевых пластов в июле вырастет примерно на 70 тыс. баррелей в сутки, до рекордных 8,52 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в ежемесячном отчете независимого агентства в составе федеральной статистической системы США, ответственной за сбор информации об энергетике (EIA), сообщает агентство Reuters.

Наибольшее увеличение добычи нефти, на 55 тыс. баррелей в сутки, ожидается в Пермском бассейне Техаса и Нью-Мексико.

Добыча в Северной Дакоте и сланцевом бассейне Монтаны Баккен вырастет на 11 тыс. баррелей в сутки. Добыча из близлежащего бассейна Ниобрара вырастет на 10 тыс. баррелей в сутки.

Благодаря сланцевой революции США стали крупнейшим производителем сырой нефти в мире, опередив Саудовскую Аравию и Россию.

gordonua.com
| 2019-06-18T01:10:36+00:00 18 июня 2019, 05:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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