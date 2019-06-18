Добыча сланцевой нефти в США может вырасти до рекордных объемов

Ожидаемая добыча нефти в США из семи основных сланцевых пластов в июле вырастет примерно на 70 тыс. баррелей в сутки, до рекордных 8,52 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в ежемесячном отчете независимого агентства в составе федеральной статистической системы США, ответственной за сбор информации об энергетике (EIA), сообщает агентство Reuters.

Наибольшее увеличение добычи нефти, на 55 тыс. баррелей в сутки, ожидается в Пермском бассейне Техаса и Нью-Мексико.

Добыча в Северной Дакоте и сланцевом бассейне Монтаны Баккен вырастет на 11 тыс. баррелей в сутки. Добыча из близлежащего бассейна Ниобрара вырастет на 10 тыс. баррелей в сутки.

Благодаря сланцевой революции США стали крупнейшим производителем сырой нефти в мире, опередив Саудовскую Аравию и Россию.