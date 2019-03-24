Добрый Новруз: дети из Имишли написали письма и ждут подарки

«Праздник Новруз — это возможность повеселиться от души, встречая весну, но самое главное – это чудесный повод для того, чтобы радовать друг друга и делать добрые дела. И добрые дела – это не только сладости в шапке, чудесное времяпровождения с родными и близкими, но и праздник для каждого ребенка!», — воодушевившись таким этим принципом, компания Lalafo, совместно с несколькими организациями, а также известным азербайджанским певцом Мурадом Арифом 27 марта совершит поездку в поселок Имишли.

Цель проекта – поздравить с праздником детей из малоимущих семей, исполнить их желания, о которых дети предварительно в своих письмах.

Все эти более 60 писем с пожеланиями сотрудники Asan Məktub привезли из поселка и разместили в Интернете.

Просьбы у малышей самые разные.

Кто — то просит подарить школьные принадлежности, кто-то мечтает получить новую пару обуви или куртку, другим не терпится сесть за руль собственного велосипеда…

К проекту присоединилась компания Lalafo, которая на своем сайте в категории Xeyriyyə xonçası («Благотворительная хонча») опубликовала часть этих писем.

«Наша цель – сделать все возможное, чтобы как можно больше детей получили свои долгожданные подарки. Каждый может сделать доброе дело в честь праздника Новруз, а именно – подарить один подарок одному нуждающемуся в нем ребенку», — заявила в интервью # маркетинг специалист Lalafo Лала Алекперова.

Для того, чтобы присоединиться к данной акции доброты, нужно перейти по ссылке , выбрать из списка письмо ребенка, купить подарок, о котором он мечтает, передать его волонтерам, или присоединиться к группе и отправиться в поселок в составе делегации, чтобы передать подарок непосредственно в руки.

Акция раздачи подарков завершится большой концертной программой, которая пройдет в комплексе Asan Həyat поселка Имишли.

«Если каждый небезразличный человек ответит на письмо хотя бы одного ребенка, то никто не останется без подарков, ведь каждый из них достоин поздравления с праздником»,- говорит Л.Алекперова.

До мероприятия остается все меньше дней, но, увы, многие письма все еще безответны.