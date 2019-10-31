«Добро» на «Северный поток-2» — открывает двери для Транскаспийского трубопровода?

Вчера 30 октября, датское энергетическое агентство сообщило о выдаче разрешения на прокладку «Северного потока – 2» в пределах своей исключительной экономической зоны. Одобренный маршрут проходит юго-восточнее острова Борнхольм и представляет собой кратчайший (147 км) из вариантов укладки трубы вне территориальных вод страны.

Дания стала последней страной, давшей разрешение на строительство газопровода. Ранее то же самое сделали все другие страны, через воды которых будет проложена труба, – Россия, Финляндия, Швеция и Германия.

«Газпром» собирался ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2» в конце этого года, чтобы сократить зависимость от Украины. Именно в конце этого года истекает контракт на транзит газа через эту страну. Россия, Украина и ЕС ведут переговоры о заключении нового контракта, но пока безрезультатно. Но разрешение Дания выдала поздно – «Газпром» уже не успеет ввести трубу в эксплуатацию до конца года.

Комментируя ситуацию «Зеркало» экономист Натиг Джафарли, сказал, что Германия — основной лоббист проекта «Северный поток – 2».

«Это очень выгодный проект для этой страны. Газпром будет только поставщиком газа, а распределять его будут немецкие компании — это большие доходы для немецких предприятий. Тут, кстати нужно добавить, что и политический вес Германии будет расти вместе с этим. Поэтому положительный отзыв ЕС по этому вопросу вполне понятен», — сказал он.

По его словам, США были против этих проектов по двум причинам: Первое — роль Украины, как транзитной страны будет значительно уменьшена, от чего потеряет много доходов; Второе — то, что США рассматривают европейский рынок, как потенциальный рынок для своего сжиженного газа ( СПГ), поставки которого сильно растут.

«Американцы уже начали поставлять на европейские рынки сжиженный газ, но они намерены, увеличить поставки до 80 млрд. кубометров. С другой стороны, объем потребления газа в ЕС ограничен, кто-то должен уйти с рынка, чтобы Америка туда пришла. Поэтому тут были, как и экономические интересы США, так и политические», — сказал он.

Джафарли считает, что решение вопросов, связанных с реализацией проекта «Северный поток-2», существенно смягчит позицию России в вопросе Транскаспийского газопровода.

«Транскаспийский газопровод, если он будет реализован, по нему можно будет прокачивать примерно 20 млрд. кубометров газа в год – это не такая уж большая угроза российскому газу в Европе. Поэтому я считаю, что смягчение может быть, и Россия не будет сильно мешать в этом вопросе. Но теперь остается вопрос Ирана», — подчеркивает аналитик.

Он добавил, что у Тегерана тоже есть свои интересы и требования.

«Сейчас основные переговоры по Транскаспийскому трубопроводу будут вестись с Ираном. Тегеран также намерен получить свою долю в обеспечении энергетической безопасности в Европе, но с другой стороны, он требует смягчения санкций, взамен на то, что не будет препятствовать строительству транскаспийского газопровода. Поэтому, думаю, что сейчас основные переговоры будут идти с Ираном», — резюмировал он.

P.S. Стоит также отметить, что для Азербайджана строительство Транскаспийского трубопровода жизненно необходимо. Азербайджанские госкорпорации брали большие кредиты под госгарантии на строительство проектов TAP и TANAP. Но с учетом того, что у Азербайджана запасов газа не очень много, данные проекты могут выйти на самоокупаемость с учетом участия туркменского, казахстанского и иранского газа.

Основным пайщиком в данных проектах является Азербайджан, а потому руководство страны рассчитывает погашать внешние долги за счет транзита газа из стран каспийского бассейна. В противном случае все долги лягут на «хрупкую» азербайджанскую экономику. Принимая в расчет все геополитические риски, Азербайджан должен будет договориться и с Ираном и с ЕС.