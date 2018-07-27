Добрая воля или часть сделки?

Вчера было опубликовано интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главным редактором российского издания «Эхо Москвы». Естественно, что данное интервью не могло обойтись без вопросов, касающихся карабахского конфликта, отношений Армении и Азербайджана и встречи Пашиняна с президентом Азербайджана. (https://echo.msk.ru/programs/beseda/2246298-echo/)

Практически все азербайджанские СМИ перепечатали заявления Пашиняна, которые касались Азербайджана. Ведь премьер-министр Армении дал важные месседжи и сигналы азербайджанской стороне. Новый премьер-министр Армении заявил: «Сейчас в нашем регионе очень напряженная ситуация. Я имел в виду агрессивную политику Азербайджана. И есть очень большая вероятность войны. И я сказал, что мы должны быть готовы к войне. Я и все армяне, и все в Армении уверены, что у России есть все средства не допустить виток новой эскалации в нашем регионе и придержать Азербайджан от нападения на Армению и на Карабах».

«Я не могу поверить, я не могу поверить, что Россия не использует эти возможности, чтобы предотвратить войну. Я сказал, что у России есть все рычаги, все возможности, чтобы не допустить войну, и я не могу никак поверить, что наш стратегический партнер, наш многовековой брат и наш многовековой друг допустит войну. Я не могу этому поверить», — добавил Пашинян, несколько раз повторив, видимо, для пущей убедительности, слова «я не верю».

Чтобы это значило? А означает это, господа, что сам Пашинян и Армения подают Азербайджану определенный сигнал: возможно, она (Армения) и отступила бы от своей позиции и пошла бы на уступки, но проблема в том, что Азербайджан не может, не согласовав с Россией, просто взять и начать войну. По сути, он сказал, что Азербайджан должен договориться с Россией, а сама Армения в определенной степени готова пойти на уступки. Поэтому из сказанного Пашиняном надо извлечь главное: переговоры надо вести с Россией, что, в принципе, Азербайджан и делает долгое время.

Никол Пашинян в начале своего прихода, говоря о карабахском конфликте, подчеркивал, что, сепаратистский режим Карабаха должен присутствовать на переговорном процессе. То есть, новый премьер-министр запел старую байку 90-х годов. А в интервью с Венедиктовым, говорит, что отправил в Карабах, служить на передовую своего сына, как знак «доброй воли и мирных намерений». По словам Пашиняна, все должны понять, что он не хочет войны.

Во-первых, Пашинян, отправляя своего сына в Карабах на службу, грубо нарушает законы международного права. Что делает армянский солдат на азербайджанских территориях? Тем самым премьер-министр Армении официально признает факт оккупации азербайджанских земель, то есть ни о каких сепаратистах на переговорах и речи не может быть — земли оккупированы.

Во-вторых, даже несмотря на то, что в Карабахе служит сын Никола Пашиняна, официальный Баку не дает и не может дать гарантии, что войны не будет. О каких мирных намерениях идет речь — земли Азербайджана оккупированы. Знак доброй воли может быть только в том случае, если Армения согласится без предварительных условий отступить от части территорий, показав тем самым, что готова к реальному мирному процессу. Этого нет, соответственно нет и гарантий, а в случае войны, Пашинян надеется, что братья и друзья в Кремле помогут.

В-третьих, все мы помним, как после закулисных переговоров, в которых также участвовал глава сепаратистского режима Бако Саакян, Серж Саргсян подал в отставку. Республиканская партия и карабахский клан, несмотря на все давление улицы, не хотели видеть Пашиняна у власти, аргументируя это отсутствием у Пашиняна четкого плана по урегулированию карабахского конфликта.

Но после закулисных обсуждений и получения определенных гарантий, карабахский клан отступил и дал возможность Пашиняну возглавить правительство. Именно поэтому Никол Пашинян был выбран премьер-министром со второго раза.

Но через какое-то время, мы становимся свидетелями того, как Пашинян отправляет сына в Карабах, служить в армии. А не было ли это изначально частью сделки между Пашиняном и карабахским кланом? И не является ли это, в какой-то степени гарантией для карабахского клана? Чтобы новому премьер-министру вдруг не взбрело в голову стать миротворцем и лишить карабахский клан участия в армянской государственности.

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