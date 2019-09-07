До тех пор, пока будем надеяться на Россию…

Наконец-то, кажется, лед тронулся:бывший сопредседатель Минской Группы М.Брайза (США) заявил, что он весьма удивлен молчанием сопредседателей, которые не торопятся хоть как-то прокомментировать последние заявления премьер-министра Армении Н.Пашиняна.

На самом деле, довольна непонятная, даже в какой-то мере, подозрительная ситуация, и господин Брайза прав. За это время сопредседатели ни разу не попытались высказаться по поводу выступлений армянского премьер-министра, хотя именно они, а никто другой, больше всех ответственны за продолжение мирных переговоров.

В принципе, за все эти тяжелые годы, а это уже чуть меньше тридцати лет, сопредседатели создали себе такой имидж, что ждать от них что-то дельное и полезное весьма пустое занятие – ведь, их недаром называют туристами Минской Группы от ОБСЕ!

Представьте себе, что премьер-министр Пашинян делает одно заявление за другим, каждый день придумывает новый «формат» и «предмет» для дальнейших переговоров, «объявляет» Нагорный Карабах частью Армении, но сопредседатели держат «обет молчания», как говорится, ни слуху, ни духу! За это время лишь один раз сообщалось, что президенты России и Франции обсуждали карабахскую проблему…

Признаться, нас особенно тревожила позиция, точнее, молчание России. Только пару дней назад наконец-то пресс-секретарь МИД России М.Захарова сделала специальное заявление по поводу последних выступлений Н.Пашиняна. Интересно, что оно прозвучало после визита в Баку Секретаря Совета Безопасности РФ генерала Н.Патрушева.

А так, если бы российские дипломаты и политики, в том числе, сам президент В.Путин, малейшую часть внимания, которую они так щедро уделяют экс-президенту Армении Р.Кочаряну, уделили бы текущему положению карабахской проблемы, наверное, проблема точно сдвинулась бы с «мертвой точки».

Неужели судьба Кочаряна, которого сами армяне считают преступником, важнее карабахской проблемы? Мы еще не говорим о том, что один из заложников в Армении, азербайджанец Д.Аскеров также является гражданином России, и, если Кремль был бы также чувствителен к его судьбе, как к судьбе Кочаряна, наверное, его давно освободили бы!..

И что самое главное? На днях один из российских политологов на вопрос азербайджанского журналиста о том, как поступит Россия, если между Арменией и Азербайджаном начнется военное столкновение, ответил весьма кратко: «Так же, как и в 2016-м году»!

Очень уж интересно, не так ли? Выходит, что армяне могут строить дороги в Нагорном Карабахе, грабить богатство Карабаха, объявлять его «частью» Армении, не обращать внимание на призывы о необходимости продолжения мирных переговоров, а мы должны сидеть сложа руки и созерцать все это беззаконие!..

На самом деле, весьма оригинальная логика, но в то же время, и весьма, понятная; согласитесь, что, если за это время Россия заняла бы другую, более справедливую позицию, если она поступила бы по-другому, ведь, наверное, карабахская проблема давно решилась бы – по крайней мере, не затянулась бы…

Посмотрите, как Кремль старается освободить Кочаряна! Кто же этот человек – этот господин Кочарян? Оккупант, военный преступник, руки которого по локоть в крови азербайджанских детей, женщин и стариков! В годы своего президентства якобы он «не слушался» указаний Кремля, не отступая ни шагу назад, чтобы решить карабахскую проблему. Как этот человек умудрился стать любимчиком Кремля? Ответ прост: потому что он был всего лишь покорным слугой империи…

По проблемам бывшей Югославии учредили специальный международный военный трибунал, некоторые сербские военные – палачи были наказаны. В принципе, если учредили такой же трибунал по Карабаху, на скамье подсудимых сидел бы и господин Кочарян! Теперь же его объявляют чуть ли не «узником совести», «невинным человеком», «жертвой политических интриг»…

Опять же, удивляться нечему. Разве эта не та Россия, которая в свое время защищала тех же сербских военных, которая аннексировала Крым, Абхазию и Южную Осетию! Мы же сделали ее «арбитром» для себя, надеясь, что она решит карабахскую проблему и решит ее по справедливости, по принципам международного права…

Тогда как же нам поступать? Надеемся, этой осенью многое прояснится. В первую же очередь, это касается кризиса в карабахском переговорном процессе. Как мы уже заметили, армянский премьер каждый день выдумывает новые «аргументы», но уверены, что подобные выходки, которые направлены на аннексию Карабаха, не останутся без ответа. Азербайджан предпримет более действенные шаги, чтобы вернуть процесс в нормальное русло — ведь, даже нашему терпению тоже есть предел…

Но позволит ли нам это Россия? Мы должны знать, что до тех пор, пока мы будем надеяться на Россию, до тех пор, пока будем действовать, согласовывая свою политику в карабахском вопросе с Кремлем, нам не удастся вернуть Карабах – это мы должны зарубить себе на носу.

За эти годы было достаточно много переговоров с Москвой, даже конкретные предложения к Кремлю. Но к сожалению, все тщетно. Так же будет и в будущем. Поэтому мы в первую очередь, должны рассчитывать на себя — да, на своих политиков, дипломатов, и конечно же, на свою армию…