До конца года Китай запустит четыре спутника «Хайнань-1»

Китай планирует до конца 2019 года запустить четыре спутника дистанционного зондирования земли «Хайнань-1». Об этом заявил директор Хайнаньского института космической информации при Академии наук Китая Ян Тяньлян, передает ТАСС.

«В конце этого года мы запустим четыре оптических спутника «Хайнань-1″ первой серии», — приводит его слова газета «Хайнань жибао». «К 2022 году наш институт планирует запустить еще шесть спутников высокого спектрального разрешения «Санья-1» и радиолокационных аппаратов «Саньша-1», — указал он.

После успешного формирования спутниковой группировки космические аппараты будут обеспечивать наблюдение за земной поверхностью для нужд судоходства и рыболовной отрасли. Кроме того, спутники могут быть задействованы при проведении поисково-спасательных операций на море.

На территории провинции Хайнань расположен один из четырех космодромов Китая — Вэньчан. Он является крупнейшим и новейшим стартовым комплексом КНР, а также самым южным из них — расположен всего на 19 градусов севернее экватора, что позволяет дополнительно увеличить полезную нагрузку запускаемых с него ракет. Еще одной важной стороной космодрома является его расположение на побережье и наличие удобных бухт, что также облегчает доставку на него грузов и тяжелых ракет-носителей.

Строительство космодрома длилось пять лет и завершилось в 2014 году. Первый запуск был осуществлен 25 июня 2016 года. В будущем Вэньчан будет использоваться для запуска модулей китайской космической станции и в миссиях по исследованию Луны.