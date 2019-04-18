До конца апреля лидер КНДР приедет в Россию

Первый визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, в ходе которого он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, состоится до конца апреля, сообщается на сайте Кремля в четверг, 18 апреля.

Москва с 2018 года неоднократно заявляла, что ведется обсуждение визита лидера КНДР в Россию, но его сроки и место встречи с Путиным не назывались. В частности, ожидалось, что лидеры РФ и Северной Кореи встретятся на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года, но Ким Чен Ын не приехал на это мероприятие.