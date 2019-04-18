До конца апреля лидер КНДР приедет в Россию

Первый визит лидера КНДР Ким Чен Ына  в Россию, в ходе которого он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, состоится до конца апреля, сообщается на сайте Кремля в четверг, 18 апреля.

Москва с 2018 года неоднократно заявляла, что ведется обсуждение визита лидера КНДР в Россию, но его сроки и место встречи с Путиным не назывались. В частности, ожидалось, что лидеры РФ и Северной Кореи встретятся на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года, но Ким Чен Ын не приехал на это мероприятие.

| 2019-04-18T22:26:30+00:00 19 апреля 2019, 04:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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