До каких пор Грузия будет ходить у нас в друзьях и союзниках?..

На днях на телеканале Euronews передавали интервью с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Все сказанное госпожой Зурабишвили сводилось к тому, что грузины всегда считали себя европейцами, теперь же у них появились реальные шансы стать ими.

Признаться, после этого у меня не осталось сомнений, что независимо от того, останется ли у власти нынешнее правительство Грузии, или же к власти придут совсем новые силы, все равно, грузинская политика сохранит свою евро-ориентированность, даже несмотря на то, что Б.Иванишвили сделал главой правительства «силовика», бывшего министра внутренних дел, отставку которого так яростно требовала оппозиция буквально в недавнем прошлом.

Да, оппозиция не смогла добиться отставки Г.Гахарии, мало того, министр внутренних дел, как говорится, пошел на повышение, что еще раз свидетельствует о том, что «серый кардинал» грузинской политики – Б.Иванишвили не намерен уступать власть. Известно, что в следующем году в Грузии пройдут очередные парламентские выборы и пройдут они по новой – пропорциональной системе, чего удалось добиться оппозиции в результате последних политических акций.

Сейчас очень трудно сказать, что-то конкретно относительно будущих парламентских выборов. Если верить все тем же грузинским источникам, в стране «созревают» контуры новой оппозиции. И это еще раз демонстрирует, что политический рост наблюдается именно, в оппозиционном политическом лагере и по этой причине, Иванишвили решил «закручивать гайки». Но к чему приведут подобные политические выходки грузинского миллиардера и политика?

Грузинское общество достаточно мобильное и динамичное и вряд ли силовыми методами «грузинской мечте» удастся остановить политический спад – все гораздо сложнее, и по мнению некоторых политических наблюдателей, на горизонте грузинской политики вновь маячит очередная цветная революция.

Что касается регионального разреза грузинской политики, в том числе, отношений с Азербайджаном, тут все однозначно: несмотря на некоторые эпизодические осложнения в плоскости монастыря Кешикчидаг, между Азербайджаном и Грузией особых серьезных проблем не ожидается – их не будет, по крайней мере, до тех пор, пока Грузия будет нуждаться в помощи и поддержке Азербайджана, а Азербайджан не ожидает в ближайшей перспективе экономический спад, т.к. эра нефтяного бума сменится газовым бумом, что обещает конкретные дивиденды и для Грузии.

Но тут есть другая проблема; «друзья» так же бывают разными, одни остаются верными при любых обстоятельствах, другие же, как уже заметили, дружат с тобой до тех пор, пока нуждаются в тебе.

Мы бы отнесли Грузию именно ко второму разряду, несмотря на то, что подобная классификация может вызывать определенные споры.

В чем тут проблема? Как уже было отмечено нами, грузины всегда считали и теперь считают себя более евро-ориентированным народом Южного Кавказа и в настоящее время они изо всех сил стараются войти в семью европейских народов, и думается, что это рано или поздно произойдет, т.к. есть такая известная поговорка: дорогу осилит идущий…

Азербайджан же, по мнению грузинского общества, является типично азиатской страной и останется таковой еще длительное время. Конечно, с этим можно спорить, но есть другой фактор, который как-то отделяет Тбилиси от Баку: грузины христианский народ, поэтому если мы и в будущем увидим какие-то реверансы в грузинской политике в направлении Армении, этому удивляться не стоит; любая политика несет в себе опечаток культуры и мировоззрения своего народа.

Конечно, пока-что грузины сами не определились окончательно. В следующем году им предстоит выдержать очередной политический экзамен: смогут ли отстоять они демократические идеалы при премьере — силовике? Безусловно, с выводами торопиться не стоит. Несмотря на отдельные неприятные моменты, мы азербайджанцы заинтересованы в том, чтоб Грузия развивалась и процветала, как минимум, по той причине, что мы не живем в вакууме, чем больше в регионе будет демократии, чем больше Запад укрепится в Грузии, тем больше все это будет влиять и на Азербайджан и азербайджанцев.

Признаться, пока даже, на первый взгляд отвлеченные факторы, касательно, Азербайджана очень тревожат нас — мы несколько раз следили за информациями соответствующих официальных структур о том, из каких стран больше туристов приезжают в Азербайджан? Поверьте, соответствующая статистика не очень-то радует: наша страна пока привлекает туристов из азиатских стран и СНГ. Европейцы же пока не стремятся в Азербайджан и одной из причин, наверное, является такое весьма печальное обстоятельство, что они нашу страну не считают достаточно свободной…