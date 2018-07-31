До истечения срока эксплуатации вагонов бакинцам придется попариться в метро

Как сообщает Report, пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов сказал журналистам, что установка кондиционеров в старых вагонах невозможна. По его словам, старые поезда будут заменены поездами с кондиционером после истечения срока их эксплуатации:

«Покупка новых вагонов может быть возможна в двух случаях. Во-первых, по истечении срока эксплуатации старых вагонов, который составляет 31 год. Главная цель здесь — покупка вагонов, которые обеспечили бы комфорт пассажиров. Во-вторых, в случае строительства новых станций, когда новые поезда закупаются в соответствии с потребностями. То есть их строительство осуществляется по заказу».

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