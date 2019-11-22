До Гянджи можно будет добраться за 3 часа 45 минут

C 24 ноября будет изменено расписание скоростного пассажирского поезда Баку-Гянджа-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО Азербайджанские железные дороги, время отправки поездов из Баку и Гянджи останется прежним, при этом время нахождения состава в пути уменьшится с 4 часов 15 минут до 3 часов 45 минут.

Тем самым, пассажиры смогут добираться до пункта назначения на 30 минут раньше.

Отметим, что сокращению времени нахождения в пути способствовало увеличение скорости поезда до 135 км/ч. Для достижения этого показателя были проделаны работы по капремонту и реконструкции путей в направлении Баку-Бёюк-Кесик. Усовершенствование путевого хозяйства и систем сигнализации в соответствии с самыми современными требованиями, замена дорожного полотна, обновление и модернизация контактной сети создали возможность увеличения скорости составов.

В связи с повышением скорости поездов ЗАО «Азербайджанские железные дороги» просит граждан тщательнее соблюдать правила безопасности, переходить пути исключительно в отведенных для этого местах.

| 2019-11-22T20:34:31+00:00 22 ноября 2019, 22:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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