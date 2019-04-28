До финала Формулы 1 SOCAR Гран-при Азербайджана остаются считанные часы

Сегодня в 16:10 по местному времени стартует Формула 1 SOCAR Гран-при Азербайджана. Главное спортивное событие уик-энда, к которому прикованы взоры фанатов «королевских гонок» во всем мире завершится в 18:10, после чего на трассе состоится церемония награждения победителей.

Как сообщает #, до начала гонки состоится парад пилотов, а в 15:54 начнется церемония исполнения национального гимна. Напомним, что этой роли были отобраны Бейимханум Велиева и Нурлан Новрасли.

Первый ряд на стартовом поле — у пилотов Mercedes.

Накануне Валттери Боттас завоевал поул SOCAR Гран-при Азербайджана, установив новый рекорд бакинской трассы, проехав свой лучший круг за 1:40:495. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон завершил гонку на квалификации вторым, уступив напарнику менее шести сотых секунды.

В целом квалификация бакинского этапа Ф1 была напряженной и полной драматизма. Дебютант Ferrari Шарль Леклер, показавший лучшее время во время свободных заездов, на восьмом повороте попадает в аварию и разбивает болид.

«Сегодня на треке я был бесполезен. Постараюсь выступить лучше завтра. Прошу прощения у всех фанатов, и особенно — у команды, которая заслуживает лучшего», — напишет пилот в Твиттере о своей неудаче.

Грустная история с восьмым поворотом в Баку связана с еще одним гонщиком. Именно здесь на последней минуте первой сессии врезался в борт и разбил машину пилот Williams Racing Роберт Кубица.

Стартовать с пит-лейна будет Пьер Гасли (Red Bull Racing). Еще в пятницу Гасли заработал наказание после того, как проигнорировал сигнал остановиться для контрольного взвешивания. Участие в квалификации не имело смысла, тем не менее Пьер выехал в первом сегменте и показал лучшее время. Однако вскоре выяснилась причина такой резвости — контрольные датчики ФИА зафиксировали превышение лимита расхода топлива, установленного на уровне 100 кг/час. Изучив данные, стюарды решили дисквалифицировать пилота Red Bull.

Но даже при таком раскладе Гасли не теряет оптимизма и говорит:

«Мы все прекрасно знаем, что на трассе в Баку может произойти все что угодно. Гонка здесь всегда получается сумасшедшей, поэтому важно быть начеку. Даже после старта с пит-лейн я сделаю все возможное, чтобы заработать очки».

Между тем, вчера в Crystal Hall в рамках Формула 1 SOCAR Гран-при Азербайджана состоялся сольный концерт британской звезды Джесси Джей. Завершающим музыкальным аккордом Ф1 станет концерт всемирно известной американской хип-хоп певицы Карди Би.

И о погоде на предстоящую гонку. По прогнозам синоптиков главной проблемой может стать ветер. Ожидается, что к моменту старта воздух прогреется до +17С при умеренной облачности. Вероятность осадков не превышает 5%.

Фанаты ждут интересную и захватывающую гонку. Самая непредсказуемая и быстрая городская трасса ждет своего нового героя.