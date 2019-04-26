До беды не довели – министерство отреагировало

16 апреля на сайте # была опубликована статья «Не доводите до беды!», в которой рассказывалось о проблеме жителя Баку Рамина Бабаева. По словам Р.Бабаева, его дочь Масума в 2016 году была отчислена из школы за пропуски (у девочки был стресс). В течение 3 лет отец не мог добиться, чтобы дочери дали возможность сдать выпускные экзамены и получить аттестат об окончании школы. Куда только он не обращался, но результата никакого не было.

И вот сегодня Рамин Бабаев сообщил нам радостную новость. Ему позвонили из министерства, сказали, что прочитали статью и готовы создать условия, чтобы Масума сдала экзамен. После того, как проблема будет решена – доложат министру.

Редакция # признательна Министерству Образования за быструю реакцию и профессиональный подход, благодаря которому решится проблема этой семьи.