До беды не довели – министерство отреагировало

16 апреля на сайте # была опубликована статья  «Не доводите до беды!», в которой рассказывалось о проблеме жителя Баку Рамина Бабаева. По словам Р.Бабаева, его дочь Масума в 2016 году была отчислена из школы за пропуски  (у девочки был стресс). В течение 3 лет отец не мог добиться, чтобы дочери дали возможность сдать выпускные  экзамены и получить аттестат об окончании школы. Куда только он  не обращался, но результата никакого не было.

И вот сегодня Рамин Бабаев сообщил нам радостную новость. Ему позвонили из министерства, сказали, что прочитали статью и готовы создать условия, чтобы Масума сдала экзамен. После того, как проблема будет решена – доложат министру.

Редакция # признательна Министерству Образования за быструю реакцию и  профессиональный подход, благодаря которому  решится проблема этой семьи.

| 2019-04-26T19:16:00+00:00 26 апреля 2019, 19:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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