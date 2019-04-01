До 40% продаваемого в стране мяса является некачественным

Жизнь без употребления мяса большинство граждан нашей страны и представить не могут. Дефицита в этом товаре нет, а вот с его качеством большие проблемы. Время от времени в прессе появляются сообщения об обнаружении соответствующими службами партий мяса, непригодного к употреблению. На днях сотрудниками Главного управления общественной безопасности МВД и Агентства продовольственной безопасности в Имишлинском районе была пресечена продажа 150 килограмм говядины. Экспертиза показала, что оно опасно для здоровья человека. Выяснилось, что владелец больной коровы забил ее, а мясо хотел реализовать в столице. Сколько некачественного мяса остается вне поля зрения проверяющих органов, можно только догадываться.

Как рассказал # председатель Союза Свободных Потребителей Азербайджана (ССПА) Эйюб Гусейнов, по сути, законодательство не запрещает продажу мяса различных животных, а значит, это может быть и буйволятина, и мясо осла, и, в принципе, любое другое. Однако потребитель должен знать, что именно он покупает, то есть на продукте должна быть этикетка, на которой имеется вся подробная информация о нем. У нас же потребитель по сути играет в лотерею — повезет или не повезет с покупкой. Вполне может быть, что ему продадут ту же буйволятину под видом телятины. К тому же, по словам эксперта, на реализуемом не упакованном мясе нет срока годности, и непонятно, когда животное было зарезано. Может быть, это произошло сегодня утром, а может несколько дней назад.

«В связи с невысокой покупательской способностью населения, имеется спрос на дешевое мясо, а оно часто некачественное. Нередко животное заболевает и дохнет, и тогда его владелец продает его за копейки людям, специализирующимся на покупке такого мяса с целью его последующей продажи. Кстати, оно может попасть и в магазин, и в ресторан, и в дом торжеств, и даже в детский сад. Детскому питанию в большинстве стран уделяют особое внимание, у нас же эта отрасль фактически бесконтрольна», — заявил Э.Гусейнов.

Ну и, конечно, мясо животных, которые умерли своей смертью, часто используют для производства донеров. Употребление такого продукта может привести к тому, что человек «подцепит» опасное заболевание или получит тяжелое отравление. Кстати, как говорит эксперт, с 2006 года после распространения «птичьего гриппа», в Азербайджане был запрещен донер из куриного мяса, и, тем не менее, его все эти годы продавали и продают сейчас.

«У нас два предприятия – “Azprotein foods” и “ 1000 bereket” имеют холодильники шоковой заморозки, в которых убиваются все опасные микробы, которые могут быть в мясе. Потому их донеры безопасны, но только где-то 1% донерных пользуется их услугами. Остальные используют мясо сомнительного происхождения», — рассказал он.

Эксперт считает, что необходимо просвещать, работать с теми, кто занимается «донерным» бизнесом, объясняя, что им стоит использовать донеры, которые точно не причинят вреда здоровью людей. Но и производителей таких продуктов должно быть больше.

По словам Э.Гусейнова, до 35-40% мяса, реализуемого на отечественном рынке, является некачественным.

«Во многих частях города можно увидеть незаконные бойни скота, и граждане охотно покупают там мясо. Почему? Да потому что они хотят своими глазами видеть, что они приобретают мясо животного, которое еще несколько минут назад ходило, а не трупное мясо», — уверен он.

В других странах люди доверяют товарам из магазинов, у наших же такого доверия нет. Граждане, как говорит глава ССПА, понимают, что ветеринарные службы не всегда контролируют качество мяса, часто они просто ставят штамп, что оно проверено. Потому потребитель идет за мясом не в магазин. Нужно, чтобы Агентство продовольственной безопасности вернуло доверие людей к магазинам. А для этого оно должно осуществлять контроль над продуктом от фермерского хозяйства до стола потребителя. Пока же, как отметил Э.Гусейнов, это не делается, отсюда и такой плачевный результат.

В свою очередь, вице-президент Федерации профсоюзов Азербайджана «Хидмет-иш» Джамалладин Исмаилов заявил # о том, что для получения качественного результата каждый должен хорошо делать свою часть работы. В данном случае, речь об Агентстве продовольственной безопасности, фермерах, выращивающих скот, забойщиках скота и торговых точках, реализующих этот продукт. По его словам нужно продумать систему, при которой представители Агентства могли бы проверять качество мяса, но чтобы это не превращалось в волокиту ни для одной из сторон.

«Филиалы Агентства должны быть в каждом районе. Во многих развитых странах потребитель перед покупкой может узнать, из какого региона животное, кто его вырастил, в общем, полную информацию. А вот как обстоят дела у нас: недавно в одном из супермаркетов я попросил продавца показать документы на мясо, и, конечно, никто этого не сделал. Находили какие-то отговорки, то руководства нет, то что-то еще», — сказал Дж.Исмаилов.

По его словам, продукты непонятного происхождения нередко становятся причиной пищевых отравлений. Так, он отметил, что несколько его знакомых отравились копченой рыбой из того же супермаркета.

«По моему мнению, крупные супермаркеты должны иметь в штате санитарного врача, который сам будет проверять качество таких продуктов, как мясо и рыба перед их закупкой», — считает эксперт.

Он, так же, как Э.Гусейнов уверен, что граждане покупают мясо в несанкционированных местах из-за недоверия к магазинам и базарам. В них, как говорит Дж.Исмаилов, часто привозят мясо, которое никто не проверял на заболевания. К тому же мясо развозят по торговым точкам в грязных машинах.

«Много говорится о том, что с незаконными бойнями будут бороться, а воз и ныне там. Животных по-прежнему режут, разделывают и реализуют прямо на улице. И спрос на такое мясо высок. Конечно, таких животных тоже никто не проверяет на заболевания, но хотя бы можно посмотреть, как они выглядят перед забоем. Чтобы изменить ситуацию надо дать людям гарантию, что в магазине они купят качественный продукт», — сказал Дж.Исмаилов.