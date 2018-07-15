До 216 человек увеличилось число жертв наводнений в Японии

В Японии число погибших в результате наводнений, которые были вызваны мощными ливнями, достигло 216 человек, еще 27 граждан числятся пропавшими без вести, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на полицию.

Неделю назад стихия обрушилась на юго-западный и центральный регионы страны, что привело к паводкам и оползням, уровень воды в реках превысил критические отметки. На смену дождям несколько дней назад в Японию пришла аномальная жара, жертвами которой стали шесть человек, не менее 1,5 тыс. японцев госпитализированы.

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| 2018-07-15T13:00:58+00:00 15 июля 2018, 13:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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