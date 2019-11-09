ДНР и Украина начали разведение сил в районе Петровского

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики начала отвод сил на участке возле линии соприкосновения в районе поселка Петровское в Донбассе, передает РИА Новости.
Отмечается, что за процессом разведения сил наблюдают представители ОБСЕ. Ополченцы уходят со своих позиций у линии соприкосновения, они грузят свои вещи в автомобиль.
До этого ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики и украинские силовики запустили сигнальные ракеты в знак готовности к разведению сил в районе Петровского (aif.ru)