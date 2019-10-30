ДНК-анализ подтвердил, что США уничтожили аль-Багдади

Анализ подтвердил с абсолютной точностью, что США уничтожили именно главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, заявил журналистам глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

«Срочный анализ показал прямое соответствие между образцами ДНК», — сказал Маккензи. По его словам, вероятность того, что это не были останки именно аль-Багдади, составляет 1 к 104 септиллионам.

Септиллион — это число с 24 нулями. Население Земли составляет 7,5 миллиардов человек.

Пентагон подтвердил, что «террорист номер один» Абу Бакр аль-Багдади захоронен в море.

«Он захоронен в море по законам военного конфликта», — сказал журналистам в Пентагоне глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.