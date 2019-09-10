Дмитрий Песков заявил, что с работой российской контрразведки все нормально

В Кремле не имеют вопросов к работе контрразведки в связи с новым «шпионским скандалом» с США, с работой спецслужбы все в порядке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все нормально с работой российской контрразведки», — сказал Песков.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям.

Как утверждает телеканал, информатор был «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства». При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории.

Между тем в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России. Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но РИА Новости там опровергли эти сведения.