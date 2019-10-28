Дмитрий Песков высказался об «операции США» по ликвидации лидера ИГ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Вашингтона о ликвидации главаря ИГ аль-Багдади.

По словам представителя Кремля, если эта информация подтвердится, то можно говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.

«Сама по себе новость не может вызвать негативную реакцию российских властей. Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты, видели в зоне беспилотники, которые могли там работать», — добавил Песков.

В ответ на вопрос, знала ли Россия о планах США направить самолеты в зону деэскалации, Песков заявил, что ему нечего добавить к сказанному ранее.