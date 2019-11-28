Дмитрий Песков: «Путина и Кочаряна объединяют дружеские отношения»

Вопрос визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию в следующем году прорабатывается, но его точные сроки пока не известны, заявил Sputnik Армения пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Визит прорабатывается, прикидок по срокам нет», — сказал Песков. Однако, по его словам, визит может быть очень быстро согласован, и в этом плане проблем не будет.

Песков отметил, что премьер Армении и президент России часто общаются. «Они наладили рабочие конструктивные отношения. Отношения прекрасно развиваются, как это и должно быть между нашими двумя странами», — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

При этом он добавил, что с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном Путина связывают дружеские отношения. «Могу сказать вам одно: в прошлый свой приезд в Ереван Путин встретился с супругой второго президента (Кочаряна). Они поддерживают отношения. Вы знаете, и Путина и второго президента объединяют дружеские отношения», — сказал он.

При этом Песков не стал комментировать арест Кочаряна. Он отметил, что после смены власти прошло много времени, и пауза в армяно-российских отношениях была восполнена.