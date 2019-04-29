Дмитрий Назаров: Фанаты клуба могут рассчитывать на меня

Хавбек сборной Азербайджана Дмитрий Назаров высказался о победном голе, благодаря чему его клуб «Эрцгебирге Ауэ» одержал победу над «Бохумом» (3:2) в 31- туре второй Бундеслиги.

«Это мой третий сезон в «Ауэ», я и исполнял почти все «стандарты», когда был на поле, но это редко случалось в этом сезоне. В последнее время в моей карьере было много осадков, но теперь снова светит солнце, и это меня не удивляет, потому что я всегда верил в свои способности. Все знают, что я чувствую радость по поводу своего гола, я смог помочь команде, эта победа была невероятно важна, теперь все находится в наших руках. Хоть этот год и был для меня непростым, фанаты «Ауэ» могут рассчитывать на меня – эта команда мне очень важна. Я сосредоточен на своей работе, и уже в воскресенье нас ждет очередной трудный матч в Регенсбурге», — заявил Назаров немецким СМИ.

| 2019-04-29T20:18:48+00:00 29 апреля 2019, 22:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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