Дмитрий Назаров: Фанаты клуба могут рассчитывать на меня

Хавбек сборной Азербайджана Дмитрий Назаров высказался о победном голе, благодаря чему его клуб «Эрцгебирге Ауэ» одержал победу над «Бохумом» (3:2) в 31- туре второй Бундеслиги.

«Это мой третий сезон в «Ауэ», я и исполнял почти все «стандарты», когда был на поле, но это редко случалось в этом сезоне. В последнее время в моей карьере было много осадков, но теперь снова светит солнце, и это меня не удивляет, потому что я всегда верил в свои способности. Все знают, что я чувствую радость по поводу своего гола, я смог помочь команде, эта победа была невероятно важна, теперь все находится в наших руках. Хоть этот год и был для меня непростым, фанаты «Ауэ» могут рассчитывать на меня – эта команда мне очень важна. Я сосредоточен на своей работе, и уже в воскресенье нас ждет очередной трудный матч в Регенсбурге», — заявил Назаров немецким СМИ.