Дмитрий Медведев пригласил коллег из прикаспийских стран в Астрахань

Россия готова принять в Астрахани следующий Каспийский экономический форум. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме (КЭФ) в Туркменистане.

Медведев поблагодарил туркменскую сторону за гостеприимство. «Хочу пригласить всех в Астрахань, где мы планируем провести следующий, второй, Каспийский экономический форум», — приводит слова Медведева ТАСС.

С идеей организации КЭФ президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил в августе 2018 года на пятом саммите лидеров прикаспийских государств в казахстанском Актау, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Бердымухамедов предложил сделать форум постоянно действующей платформой для многостороннего экономического диалога и проводить его поочередно в каждой из прикаспийских стран.