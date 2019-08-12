Дмитрий Медведев пригласил коллег из прикаспийских стран в Астрахань

Россия готова принять в Астрахани следующий Каспийский экономический форум. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме (КЭФ) в Туркменистане.

Медведев поблагодарил туркменскую сторону за гостеприимство. «Хочу пригласить всех в Астрахань, где мы планируем провести следующий, второй, Каспийский экономический форум», — приводит слова Медведева ТАСС.

С идеей организации КЭФ президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил в августе 2018 года на пятом саммите лидеров прикаспийских государств в казахстанском Актау, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Бердымухамедов предложил сделать форум постоянно действующей платформой для многостороннего экономического диалога и проводить его поочередно в каждой из прикаспийских стран.

| 2019-08-12T18:53:26+00:00 12 августа 2019, 20:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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