Дмитрий Медведев посетит Ереван

Председатель правительства России Дмитрий Медведев посетит Ереван на следующей неделе.

Как сообщает армянские СМИ, об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Очень скоро мы ожидаем приезда в Армению главы правительства Медведева, который будет принимать участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза. В начале следующей недели», — сказал Копыркин.

Что касается возможной встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, посол отметил, что встречи двух лидеров достаточно регулярны как в двустороннем формате, так и в рамках общих интеграционных объединений.

Он также отметил, что есть планы по проведению подобных встреч, однако воздержался указать сроки.

В Ереване 29-го апреля пройдет Межправительственный Совет Евразийского экономического союза, в ходе которого в страну приедут премьер-министры всех стран ЕАЭС.

Предыдущие переговоры председателя правительства Российской Федерации с премьер-министром Армении состоялись 25-го января в Москве.