Дмитрий Медведев: «Большинство современной молодежи просто не смогли бы жить в СССР»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на вопрос, почему сейчас многие люди хотят вернуться во времена СССР.

«Что касается моего поколения и более старшего… Это свойство человеческой памяти, люди запоминают хорошее», — объяснил Медведев.

Он отметил, что молодежь также идеализирует прошлое так как просто не знает о всех сложностях, когда были пустые полки в магазинах, не было еды и одежды.

«Большинство современной молодежи просто не смогли бы там жить», — сказал Медведев.

Он призвал не идеализировать Советский союз, так как это было «сложное государство».