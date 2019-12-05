Дмитрий Медведев: «Большинство современной молодежи просто не смогли бы жить в СССР»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на вопрос, почему сейчас многие люди хотят вернуться во времена СССР.

«Что касается моего поколения и более старшего… Это свойство человеческой памяти, люди запоминают хорошее», — объяснил Медведев.

Он отметил, что молодежь также идеализирует прошлое так как просто не знает о всех сложностях, когда были пустые полки в магазинах, не было еды и одежды.

«Большинство современной молодежи просто не смогли бы там жить», — сказал Медведев.

Он призвал не идеализировать Советский союз, так как это было «сложное государство».

| 2019-12-05T15:20:44+00:00 5 декабря 2019, 18:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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