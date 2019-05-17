Для желающих иммигрировать в США введут балльную систему

Президент США Дональд Трамп сообщил, что для желающих иммигрировать в США будет введена балльная система, на основе которой будет отдаваться предпочтение той или иной категории иностранцев.

«Как и в Канаде, а также во многих других современных странах мы создаем простую для понимания (систему) отбора на основе баллов. Вы получите больше баллов, если вы молодой рабочий, имея в виду, что вы внесете больший вклад в нашу систему социальной защиты. Вы получите больше баллов за востребованные навыки, предложение о работе, дополнительное образование или за план по созданию рабочих мест», — заявил Трамп, выступая в Белом доме.