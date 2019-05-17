Для желающих иммигрировать в США введут балльную систему

Президент США Дональд Трамп сообщил, что для желающих иммигрировать в США будет введена балльная система, на основе которой будет отдаваться предпочтение той или иной категории иностранцев.
«Как и в Канаде, а также во многих других современных странах мы создаем простую для понимания (систему) отбора на основе баллов. Вы получите больше баллов, если вы молодой рабочий, имея в виду, что вы внесете больший вклад в нашу систему социальной защиты. Вы получите больше баллов за востребованные навыки, предложение о работе, дополнительное образование или за план по созданию рабочих мест», — заявил Трамп, выступая в Белом доме.
| 2019-05-17T02:15:00+00:00 17 мая 2019, 10:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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