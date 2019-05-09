«Для сдерживания России» США модернизируют тактическое ядерное вооружение

США модернизируют свой арсенал тактического ядерного вооружения «для сдерживания России в Европе», заявил в среду на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Джозеф Данфорд, сообщает ТАСС.

По его словам, при планировании в Пентагоне допускают сценарий, при котором «РФ будет уверена, что сможет использовать тактическое ядерное оружие в Европе», поставив США перед выбором, использовать стратегическое ядерное вооружение или «не иметь возможности ответить вообще». Таким образом он ответил на вопрос сенатора-демократа от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн о планах Вашингтона по модернизации ядерного вооружения.

«Ядерные заряды малой мощности разрабатываются, чтобы русские были уверены, что не существует условий, при которых использование ядерного оружия привело бы к обретению ими стратегического преимущества», — подчеркнул председатель КНШ ВС США. По его словам, Россия располагает «2,5 тыс. нестратегических [тактических ядерных] боеголовок»

| 2019-05-09T09:11:42+00:00 9 мая 2019, 10:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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