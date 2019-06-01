Для получения всех типов виз в США надо указать данные в социальных сетях

Госдепартамент начал требовать практически у всех обращающихся за получением въездной визы в страну информацию об их страницах в социальных сетях, адресах электронной почты, а также номерах телефонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press (AP).
По его данным, требование вступило в силу с начала месяца после утверждения внесенных изменений в формы заявлений на получение практически всех типов иммиграционных и неиммиграционных виз в США. Среди прочего, в них теперь содержится требование указать «идентификационные данные социальных сетей» лица, подающего документы на визу.
По данным AP, изменения, которые были предложены в марте 2018 года, затронут около 15 млн иностранцев, которые ежегодно обращаются за визами в Соединенные Штаты. «Национальная безопасность является нашей первоочередной задачей при рассмотрении заявлений на получение визы, а каждый направляющийся в США путешественник или иммигрант проходит тщательную проверку, — цитирует агентство представителя Госдепартамента. — Мы постоянно работаем над поиском механизмов улучшения наших процедур проверки с целью обеспечения безопасности граждан США, поддерживая вместе с тем не противоречащие законам поездки в Соединенные Штаты».
По словам представителей Госдепартамента, сбор дополнительной информации от большего числа обращающихся за визой «укрепит процесс проверки и подтверждения их личности». Ведомство рассчитывает, что это изменения затронут 710 тыс. подающих документы на иммиграционную визу и 14 млн — на неиммиграционную визу, включая тех, кто хочет приехать в США в целях ведения бизнеса и получения образования.
Кроме данных о соцсетях у заявителей теперь запрашивают информацию о международных поездках за последние пять лет, номерах телефонов и адресах электронной почты за тот же период. При этом добавляется уточняющий вопрос, были ли члены семьи заявителя причастны к террористической деятельности.
Лишь обращающиеся за определенными типами дипломатических и официальных виз освобождаются от выполнения требований.
Ранее данные о соцсетях, адреса электронной почты и номера телефонов запрашивались только у подозрительных лиц для дополнительных проверок. Речь идет, например, о тех, кто посещал контролируемые террористическими организациями регионы. Ежегодно в эту категорию попадали около 65 тыс. человек.