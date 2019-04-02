Для матерей приемных детей предлагаются льготы

Счетная палата предлагает внести соответствующие поправки в закон «О социальных пособиях» для учета приемных сыновей или дочерей до 8 лет при определении права на социальное пособие многодетных матерей.

Как сообщает Report, это отражено в отчете палаты о деятельности в 2018 году.

Отмечается, что по представленной информации по предложению подготовлен и обговаривается «Проект решения Кабмина Азербайджанской Республики» и законопроект «О поправках в закон Азербайджанской Республики «О социальных пособиях».

| 2019-04-02T15:26:43+00:00 2 апреля 2019, 16:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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