Для матерей приемных детей предлагаются льготы

Счетная палата предлагает внести соответствующие поправки в закон «О социальных пособиях» для учета приемных сыновей или дочерей до 8 лет при определении права на социальное пособие многодетных матерей.

Как сообщает Report, это отражено в отчете палаты о деятельности в 2018 году.

Отмечается, что по представленной информации по предложению подготовлен и обговаривается «Проект решения Кабмина Азербайджанской Республики» и законопроект «О поправках в закон Азербайджанской Республики «О социальных пособиях».