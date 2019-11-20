Для кого закон не писан: руководство МВС само все решает

18 ноября 2019 года член Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофиг Ягублу вышел на свободу, отбыв административный арест в 30 суток.

«Правила содержания в СИЗО суровы и беспощадны. Так не содержат обвиняемых даже в тяжких преступлениях. Надо менять их, ибо они противоречат правам человека», — сказал Ягублу.

Он заявил о пытках в полиции после задержания . «Меня пытали в Насиминском районном управлении полиции. Следы этих пыток все еще остаются. Я обращусь к врачам», — сказал Тофик Ягублу

Признаться нас удивило заявление Тофика Ягублу, ведь в СИЗО (следственный изолятор) содержатся лица, в отношении которых уже возбуждены уголовные дела. А Тофик Ягублу был привлечен лишь к административной ответственности.

Мы обратились за разъяснениями к самому Тофику Ягублу.

«Я ничего не говорил про СИЗО. Я говорил о пытках в учреждении временного содержания Насиминского управления полиции, в котором отбывал административный арест», — объяснил Тофик Ягублу.

К сожалению, дежурный в управлении полиции Насиминского района отказался отвечать на вопросы корреспондента #. А руководитель пресс- службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов категорически опроверг обвинения в пытках.

«Все что говорит Тофик Ягублу — ложь. Он просто хочет оставаться в центре внимания общественности», — заявил Эхсан Захидов.

23 августа 2019 года в # была опубликована статья под названием «Общественный контроль за решеткой». В статье мы приводили заявление главы МВД Вилаята Эйвазова о том, что места временного содержания доступны для правозащитников.

Однако правозащитники, к которым тогда обратилось #, заявили, что их не пускают в места временного содержания, что противоречит закону нашей страны и требованиям международной конвенции «О пенитенциарных правилах в Европе».

По словам адвоката Асабали Мустафаева: «Согласно статье 12 закона «Об обеспечении прав и свобод лиц, находящихся в местах заключения», руководство мест временного содержания обязано обеспечить встречу заключенного с его защитником, близкими родственниками и лицами, которые вызывают у него «законный интерес». В число лиц, которые могут вызвать у заключенного «законный интерес» может войти каждый, кто, по его мнению, может способствовать защите его прав, в том числе тот, кто занимается правозащитной деятельностью. И руководство мест временного содержания не имеет права ему отказать. Однако, к сожалению, в Азербайджане начальники мест временного содержания сами решают, с кем нужно встречаться арестованному, а с кем нет», — сказал адвокат.

Согласно заявлению адвоката Османа Кязимова, международные конвенции, к которым присоединился Азербайджан, тоже требуют от азербайджанских властей предоставить правозащитникам права свободного посещения мест временного содержания. «Но, к сожалению, правоохранительные органы Азербайджана не обращают внимания на требование конвенций», — сказал # адвокат Осман Кязимов.

Обычно, о пытках в местах временного содержания и в СИЗО общественность узнает только в том случае, если жертва — известный оппозиционер, активист или журналист. В остальных случаях жертвы просто боятся и не верят, что им кто-то может помочь. Действительно, кто им поможет, если, несмотря на закон, к ним не пускают правозащитников…