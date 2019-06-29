Для инвесторов введены «Электронные услуги»

Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана сдал в пользование систему «Электронные услуги» для обеспечения удобства инвесторов.

Как сообщили Report в НДЦ, новая система — это программное обеспечение, отвечающее современным требованиям, который работает в режиме реального времени.

«Для того, чтобы войти в систему, пользователь должен иметь ASAN İmza. Посредством ASAN İmza каждый пользователь может выбрать вкладку «Счета депо» и получить информацию об эмитентах ценных бумаг, количестве ценных бумаг, обладателем которых является, исполнении или неисполнении обязательств по приобретению ценных бумаг. Также на «Счете-депо» отражена информация об операциях с ценными бумагами, владельцем которых является собственник», — сообщили в НДЦ.

Отметим, что в настоящее время граждане Азербайджана – физические лица, являющиеся владельцами ценных бумаг, могут пользоваться системой «Электронные услуги».

| 2019-06-29T10:51:01+00:00 29 июня 2019, 11:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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