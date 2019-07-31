Для Германии вопрос о репарациях перед Польшей закрыт

Германия считает закрытым вопрос о военных репарациях перед Польшей, но обещает хранить память, заявил глава МИД Германии Хайко Маас после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем в среду в Варшаве.

Маас подчеркнул, что для Германии «вопрос репараций закрыт».

Тем не менее он отметил, что Германия чувствует себя обязанной «хранить память о преступлениях нацистов» даже тогда, когда уйдет из жизни последний свидетель этого.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и что нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

В мае глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик заявил, что сумма компенсаций от Германии за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, превышает один триллион долларов.