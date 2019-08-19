Для Дамаска важно вернуть под свой контроль город Хан-Шейхун

Сегодня турецкий военный конвой, пересекший сирийскую границу и направлявшийся к наблюдательным постам в районе города Хан-Шейхун провинции Идлиб, где продолжаются бои между правительственными силами и сирийской оппозицией, подвергся обстрелу со стороны армии Асада.

Сирийская армия нанесла удары по маршруту конвоя. Некоторые снаряды разрывались вблизи бронетехники. Во избежание потерь колонна остановилась. Командование отправило в район инцидента беспилотники.

Силы Асада пытаются захватить город Хан-Шейхун на юге идлибской зоны деэскалации. Утром в понедельник сирийская армия захватила блокпост Нимр на подступах к Хан-Шейхуну, что открыло ей дорогу к городу.

Комментируя # данную ситуацию в Сирии эксперт Украинского Института Будущего Илья Куса, сказал, что в последнее время сирийские правительственные войска пытаются вернуть под свой контроль часть провинции Идлиб и часть провинции Хама.

«Почему для Дамаска вернуть под свой контроль город Хан-Шейхун так важно? Потому что на этих территориях проходит трасса М-5. Эта дорога имеет стратегическое значение, поскольку соединяет северные сирийские территории со всеми остальными. Без контроля над этой трассой невозможно восстановить торговлю между северными провинциями, допустим Алеппо со всей остальной Сирией, в том числе и Дамаском», — сказал эксперт.

По его словам, для того, чтобы возродить региональную торговлю, которая была уничтожена с началом войны, необходимо взять эту трассу.

«Для того, чтобы сирийская экономика начала постепенно работать, контроль над этой трассы необходим и сирийская экономика сейчас в этом как никогда нуждается. Другим важным моментом является то, что сейчас в Сирии острая нехватка бензина. Из-за санкций по отношению к Ирану бензин стал дефицитом. Плюс ко всему Египет начал задерживать танкеры с энергоресурсами, которые идут в Сирию.

Если раньше они в это не вмешивались, то сейчас под давлением США они начали задерживать танкеры с нефтью, идущие в Сирию. Если смогут взять под контроль эту трассу, то бензин можно будет доставлять наземным путем», — добавил он.

Аналитик считает, что все это противоречит интересам Турции.

«Для Анкары провинция Идлиб имеет геостратегическое значение, потеря этого региона будет означать, что все остальные территории, которые контролирует Турция, будут под угрозой. Если асадовская армия возьмет Идлиб, затем они уже будут угрожать Африну и другим территориям на севере.

Плюс ко всему, если данный регион будет сдан, то у Турции не останется серьезных союзников на территории Сирии. Поэтому Турция сегодня отправила военный конвой в город Хан-Шейхун. Да, пока там никто не погиб, авиация нанесла урон трассе, и турецкий конвой пока стоит на месте», — сказал он.

Говоря же о том, кто сегодня контролирует провинцию Идлиб, Куса сказал, что Турция, которая сотрудничает с террористической группировкой Тахрир-аш-Шам.

«Анкара не может отказаться от той единственной реальной силы в Идлибе, которая способна сдерживать Дамаск. Отказаться от них – это отказаться от Идлиба. Кстати их никто напрямую не поддерживает, только, окольными путями», — добавил он.

О переговорах между Турцией и США по поводу буферной зоны на северо-востоке страны, эксперт сказал, что каждая сторона трактует переговоры по-своему.

«Переговоры выглядят примерно так: вдоль всей сирийско-турецкой границы образуется зона, откуда курды должны вывести все свои военные формирования. Вдоль примерно 100 км, а в глубину по последним данным 32 км. Первые 10 км – это полностью демилитаризованная зона, а на остальных 20 км не может быть тяжелой техники. Эту территорию должны будут контролировать и американцы и турки. Для меня пока непонятно, как американцы намерены заставить курдов покинуть эти территории, причем речь идет о тех территориях, где курды живут», — резюмировал он.