Длившиеся три месяца акции протеста грузинской оппозиции завершаются

Последняя в этом году акция протеста грузинских неправительственных организаций и их сторонников, которые в течение трех месяцев проводили митинги, в том числе против визита российской делегации, проходит в пятницу в центре Тбилиси перед зданием парламента, передает РИА Новости.

Организаторы митинга из общественного движения «Это стыдно» объявили, что акции протеста завершаются. По их словам, хотя на митинге в пятницу никаких требований выдвинуто не будет, члены движения и их сторонники и далее будут мешать правящей партии «Грузинская мечта».

«Ровно три месяца грузинский народ не прекращал акции, выражал свою позицию, требовал отставки Гахарии (бывший глава МВД, сейчас премьер), который виновен в кровавом разгоне митинга. Проспект Руставели был перекрыт неделями, он будет перекрыт и сегодня, потому что нас снова будет много. Мы завершаем перманентные акции протеста»,- сказал РИА Новости один из членов движения «Это стыдно» Бесарион Елошвили.