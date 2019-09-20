Длившиеся три месяца акции протеста грузинской оппозиции завершаются

Последняя в этом году акция протеста грузинских неправительственных организаций и их сторонников, которые в течение трех месяцев проводили митинги, в том числе против визита российской делегации, проходит в пятницу в центре Тбилиси перед зданием парламента, передает РИА Новости.

Организаторы митинга из общественного движения «Это стыдно» объявили, что акции протеста завершаются. По их словам, хотя на митинге в пятницу никаких требований выдвинуто не будет, члены движения и их сторонники и далее будут мешать правящей партии «Грузинская мечта».

«Ровно три месяца грузинский народ не прекращал акции, выражал свою позицию, требовал отставки Гахарии (бывший глава МВД, сейчас премьер), который виновен в кровавом разгоне митинга. Проспект Руставели был перекрыт неделями, он будет перекрыт и сегодня, потому что нас снова будет много. Мы завершаем перманентные акции протеста»,- сказал РИА Новости один из членов движения «Это стыдно» Бесарион Елошвили.

| 2019-09-20T20:45:02+00:00 20 сентября 2019, 21:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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