Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов

Три гражданина Индии погибли в очереди на вершину горы Эверест в четверг, 23 мая. Об этом сообщает NBC News.

27-летний Нихал Багван (Nihal Bagwan) упал от изнеможения, ожидая восхождения на пик, и погиб. 54-летняя Анджал Кулькарни (Anjali Kulkarni) и 49-летняя Калпана Дас (Kalpana Das) погибли при спуске с горы, причина их смерти пока не установлена.

Фотографию с выстроившимися в длинную очередь альпинистами опубликовал бывший непальский военнослужащий Нирма Пурья (Nirma Purja) в Twitter. По его оценке, примерно 320 человек застряли в суровых погодных условиях, ожидая своего восхождения на вершину.

По данным директора Министерства туризма Непала Миры Ачарьи, с начала туристического сезона на горе Эверест погибли пять человек. По информации местных властей, большой поток альпинистов помешал оперативности спасательных работ.