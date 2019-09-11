Дискуссия на пустом месте

Это просто праздник какой-то. В Армении в последнее время решили дружно взяться за обсуждение вопроса, связанного с членством Азербайджана в ОДКБ. «Мы понимаем, что страна может соприкоснуться с предоставлением статуса наблюдателя или партнера, с учетом также и того, что Азербайджан имеет гораздо более существенное влияние в этой организации, чем даже Армения, которая является членом этой организации», — такую ​​обеспокоенность выразил 10 сентября на пленарном заседании третьей сессии Национального Собрания Республики Армения седьмого созыва депутат Арман Бабаджанян.

Национальное Собрание Республики Армения обсуждало в тот день вопрос о «Ратификации Второго протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года». Представил его депутатам заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Этот протокол регулирует вопрос статуса партнера ОДКБ и государства-наблюдателя. По словам Шаварша Кочаряна, наблюдателем или партнером ОДКБ может быть избрано только то государство, в отношении которой имеется консенсус стран-членов ОДКБ.

Арман Бабаджанян спросил, достаточно ли мы взвесили все риски, и достаточно ли нашего права на вето, чтобы помешать предоставлению Азербайджану статуса наблюдателя или партнера в этой организации? Шаварш Кочарян ответил, что, так или иначе в договоре уже имеется положение о статусе наблюдателя: «В этом случае требования ясны, и в этом случае ваши опасения должны существенно снизиться. Когда говорят, что Азербайджан имеет больше веса в ОДКБ, то я могу заверить, что он не имеет какого-либо веса в ОДКБ, но имеет косвенное влияние через другие государства-члены. Мы применяем не право на вето, а принимаем совместное решение. То есть мы и остальные государства-члены должны прийти к общему решению о статусе наблюдателя или партнера любого государства».

Арман Бабаджанян возразил: «Очевидно, что Азербайджану удалось даже отправить в отставку генерального секретаря этой организации, Азербайджан, несмотря на наши многочисленные ожидания, сумел добиться того, что даже во время многих нападений и посягательств на армянские границы, данная организация воздерживалась от выступления даже с самым элементарным заявлением. То есть, по поводу того, остаемся ли мы в одиночестве, вы выступаете с важной констатацией, которые уже вызывают опасения, что Россия, Беларусь и Казахстан действительно могут проголосовать, а это уже большинство, и вдруг получится так, что в повестку войдет вопрос Азербайджана, как наблюдателя и партнера, и мы не можем сделать наш голос достаточно слышимым и останемся в одиночестве». Шаварш Кочарян ответил, что на самом деле это Армения отозвала генерального секретаря ОДКБ.

Впрочем, можно ожидать и саморазоблачения от замглавы МИД РП. Ведь, на днях буквально Шаварш Кочарян умудрился дезавуировать самого себя. Он заявил, что Ереван не видит проблем с кандидатурой Минска на пост генсека ОДКБ. «У нас не было проблем ни с Беларусью, ни с ее представителем. Вопрос заключался в другом: во время председательства Армении в ОДКБ представитель другой страны не может быть назначен на этот пост. Мы этого добились», — сказал тогда Кочарян.

И это при том, что истерика официального Еревана по данному вопросу была слишком открыта. Армения, устами своих руководителей, включая премьер-министра Никола Пашиняна возражала против назначения на пост генсека ОДКБ представителя РБ. Она жаждала оставить пост за своим представителем, даже после возбуждения уголовного дела против Юрия Хачатурова, который на тот момент занимал пост генсека Организации. Но ей тогда жестко пояснили, что не получится и рыбку съесть и на трамвае прокатиться.

Официальный Ереван какое-то время покричал, побуянил, но в итоге, как видим, заявляет, устами Шаварша Кочаряна, что у РА оказывается «никогда не было проблем с РБ». Столь же смешна история трансформации позиции армянской стороны в вопросе продажи Беларусью оружия Азербайджану. Сначала была истерика со стороны РА, возмущения. А в итоге, тот же Ш.Кочарян, выступая в минувший четверг перед армянскими депутатами, заявил, что, этот вопрос не регулируется документами Организации.

«Ни в Уставе, ни в Договоре, ни в каком-то другом документе подобного пункта, к сожалению, нет. Мы понимаем, что это не по-партнерски, но с точки зрения международного права мы не можем заявить, что нарушен тот или иной пункт», — пояснил Кочарян армянским депутатам. Вот такие официальный Ереван привык делать «финты ушами». И потому, вовсе не будет удивительно, если армянская сторона спустя время заявит, что она всегда выступала за членство Азербайджана в ОДКБ.

Правда, тут есть один важный момент. Пока никто из официальных представителей Азербайджана, на уровне министра обороны или министра иностранных дел нашей страны, ни разу не заявлял о том, что АР стремится стать членом ОДКБ или получить там статус наблюдателя. И в этом смысле, не совсем понятно, о чем спорят в Армении. Вспоминается разве что классическое — у страха глаза велики.