Директор НАСА о жизни на Марсе

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Джеймс Брайденстайн заявил, что обнаруженные на Марсе следы присутствия воды и другие факторы указывают на необходимость вести поиски жизни на этой планете.

Руководитель NASA рассказал об этом в интервью Hill.TV, которое транслировалось в пятницу.

«Мы нашли воду в жидком состоянии — на 12 километрах под поверхностью Марса, — отметил он. — Что мы знаем о воде в жидком состоянии? Везде, где она существует на Земле, есть жизнь».

«Я не говорю, что на Марсе есть жизнь, но мы должны в этом разобраться», — добавил глава управления. Он подчеркнул, что ученые также обнаружили сложные органические соединения на поверхности Марса.

«Раньше Марс был очень похож на Землю, — подчеркнул Брайденстайн. — Поэтому, изучая Марс, мы сможем узнать больше о нашей собственной планете».

По его словам, NASA собирается использовать Луну в качестве «тренировочной базы и испытательного полигона» перед отправкой человека на Марс. «Ценность Луны состоит в том, что путь туда занимает три дня, и путь домой — тоже три дня. Где бы ни находилась Земля, вращаясь вокруг Солнца, Луна всегда с нами, что означает, что мы можем использовать ее в качестве испытательного полигона», — отметил Брайденстайн.

Весной NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется «Артемида». Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.