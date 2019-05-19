Директор British Council: Финал Лиги Европы в Баку – это историческое событие!

В Баку стартовал пятый, юбилейный фестиваль «Весна британского кино». Открытие состоялось в Park Cinema Flame Towers: церемония выдалась оживленной и многолюдной, а программу открыли показом оскароносного фильма «Фаворитка» с Оливией Колман в главной роли. В декабре 2018 года картина вошла в список 10 лучших фильмов 2018 года, опубликованный Американским институтом киноискусства.

Организаторы фестиваля — British Council, посольство Великобритании в Азербайджане и киносеть Park Cinema.

Рассказывая # об особенностях фестиваля этого года, директор British Council в Азербайджане Самр Шах отметил, что в первую очередь это разнообразие и уникальность:

«Как всегда, мы собрали все лучшее для бакинского зрителя. В программу фестиваля вошли фильмы, отмеченные большими наградами. Наш фестиваль — это прекрасная возможность посмотреть фильмы на языке оригинала, и тем самым, усовершенствовать свои навыки в английском языке, на котором говорит весь мир», — сказал он, подчеркивая, что все фильмы будут демонстрироваться с азербайджанскими субтитрами.

В рамках фестиваля киноманам будут представлены популярные, захватывающие и получившие высокую оценку критиков новые фильмы из Соединенного Королевства. Помимо ленты «Фаворитка», это — Dark River («Темная Река»), Obey («Подчиняйся»), The Happy Prince («Счастливый Принц»), Disobedience («Неповиновение»), On Chesil Beach («На Берегу») и Colette («Колетт»).

Выступая на церемонии открытия, организаторы напомнили, что главной темой фестиваля этого года является торжество многообразия и различий.

Среди зрителей присутствовали люди с ограниченными возможностями, для которых были созданы равные возможности для просмотра кинофильмов. Кроме того, официальная речь организаторов параллельно дублировалась на язык жестов.

«Наш партнер – кинотеатр Park Cinema поддерживает стратегию «кино для всех», нацеленную на реформы в сфере доступности и инклюзивности, и создает все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями имели возможность присутствовать в зале и наравне с остальными зрителями смотреть фильмы в комфортных условиях», — заявил Самр Шах.

Известный азербайджанский блогер и мотиватор Мурад Мамеддов, в интервью # рассказал о том, что он уже пять лет сотрудничает с организацией British Council и с радостью принимает участие в качестве зрителя на очередном фестивале британского кино:

«Меня нельзя назвать киноманом, я вообще редко смотрю фильмы, но очень люблю мелодрамы. Самое главное — это дух таких мероприятий, которые позволяют нам укреплять мосты дружбы между двумя странами – Азербайджаном и Великобританией. Кроме того, я с большим воодушевлением отношусь к вкладу, который вносит в развитие инклюзивного общества British Council. Они осуществляют уникальные проекты в Азербайджане», — сказал Маммедов.

Среди зрителей была и Нигяр Султанова, директор танцевальной компании Inclusive.

«Британское кино умеет впечатлять. Этот фестиваль, без преувеличения, можно назвать настоящим праздником!», — сказала она #.

На церемонии открытия также выступил заместитель посла Соединенного Королевства в Азербайджане Филип Барклей. Он рассказал о значимости фестиваля, о британском кино и актерах, которых любит весь мир.

Отвечая на вопрос # о том, ожидается ли в будущем участие в фестивале звезд британского кино, Самр Шах ответил:

«Мы не исключаем этого и всегда прикладываем максимум усилий для того, чтобы приятно удивить публику. А пока сконцентрируемся на звездах футбола, ведь очень скоро, а именно, 29 мая в Баку состоится историческое событие — матч финала Лиги Европы с участием легендарных клубов из Лондона — «Челси» и «Арсенал».

Самр Шах напомнил и о том, что недавно в Баку, в рамках развлекательной программы Гран При Формулы 1 состоялся грандиозный концерт британской звезды Джесси Джей, что также стало большим сюрпризом для всех поклонников популярной музыки.

Отметим, что в рамках фестиваля British Council в партнерстве с Park Cinema проведет двухдневный семинар для деятелей культуры Азербайджана, в ходе которого планируется составить план действий по повышению доступности и инклюзивности культурных объектов в Азербайджане в соответствии с политикой равенства, многообразия и инклюзивности, являющейся одним из приоритетов British Council.