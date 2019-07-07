Директор бакинского театра: Дети играя на сцене, рыдают, а зритель вытирает слезы в зале…

Руководитель азербайджанского детского театра-студии «Гюнай» Лариса Тарусова на днях подвела итоги 16 театрального сезона.

О самых значимых событиях и планах на новый сезон она рассказала в интервью #:

— Какими успехами был отмечен этот год?

— Год был как никогда очень насыщенный. Мы много работали и многого достигли: стали лауреатами 1-ой степени за спектакль «Варварство» по произведениям Мусы Джалила на международном фестивале-конкурсе «Тестене-Арт Баку». На этом же фестивале –конкурсе две наши юные актрисы: Муршудова Лейла и Алиева Амина стали лауреатами 1-ой степени в соло номинации «Художественное слово». На международном конкурсе-фестивале «Каспийский бриз» Лейла также стала лауреатом 1-ой степени в соло номинации «Художественное слово». Юный актер нашего театра Иван Телегин стал суперфиналистом конкурса «Живая классика» и был удостоен чести выступить в Москве на Красной Площади. Мы приняли активное участие в интересном проекте Россотрудничества «Пушкин в музеях», посвященном 220 –летию со дня рождения Пушкина и 650-летию со дня рождения Насими. Все наши ребята готовили номера и читали стихи в различных музеях города Баку. Театр «Гюнай» был удостоен за эту работу дипломом, торжественно врученном нам в БГУ. Мы были награждены почетной грамотой Представительства Дагестана в Азербайджане за проведение музыкально-литературного вечера, посвященного юбилею Расула Гамзатова в Русском Драматическом Театре и Союзе Писателей Азербайджана. Конечно же у нас было также множество различных выступлений, концертов и спектаклей. Осенью мы приглашены в Санкт -Петербург на фестиваль «Золотая масочка». Это фестиваль, в котором принимают участие только лауреаты 1-ых степеней. Летом мы будем представлять Азербайджан на 10-ом Международном фестивале-конкурсе молодых исполнителей «Аmberstar 2019», который пройдет на круизном лайнере «Romantika» Рига-Стокгольм-Рига.

Таковы итоги нашего 16 театрального сезона.

— Не секрет, что театр «Гюнай» выпустил не одну плеяду юных талантов. Как складывается судьба ваших артистов, когда они «перерастают» коллектив?

— Мне очень отрадно отметить, что когда наши ребята взрослеют и поступают в различные вузы, в их душах остается любовь к театру, к прекрасному. Они все с театром на «связи» в прямом и переносном смысле этого слова. И подтверждением тому является тот факт, что с этого года у нас заработала молодежная группа. Вернулись наши воспитанники, которые выросли в театре, поступили в различные вузы и учатся. Это те люди, которых театр, как говорится, «зовет»! В следующем году ждем пополнения в нашей молодежной труппе, чему я безмерно рада!

— Есть выпускники, которыми вы особо гордитесь?

— Я их всех очень люблю и даже не хотела бы кого-то выделять отдельно.

— Вы уделяете большое внимание теме патриотизма, ставите спектакли, посвященные значимым историческим событиям и датам Азербайджана. Как эти спектакли принимает зарубежный зритель, ведь вы достаточно активно гастролируете по миру…

— Да,у нас есть патриотические спектакли. Они занимают особое место в нашем репертуаре и ребята их играют с особым чувством. Патриотизм и любовь к Родине воспитываются сильнее и острее, когда ребята не рассуждают об этом, а пропускают через себя, играя такие спектакли, как «Ходжалы», или «Журавли». К сожалению, эти спектакли мы играем только в Баку. Было много разговоров о том, что было бы хорошо возить эти спектакли по ближнему и дальнему зарубежью, чтобы донести до людей боль и драму Азербайджана. Однажды было предложение от одной зарубежной диаспоры, но, к сожалению, идея не имела достойного завершения. Очень надеюсь,что представители наших диаспор за рубежом откликнутся и помогут донести до людей мира нашу драму, переданную через игру ребят. Когда ребята играют этот спектакль, в зале не остается одного равнодушного зрителя. Дети играя, рыдают на сцене, а зритель вытирает слезы в зале. Даже взрослые мужчины.

— Устанавливаете ли вы какие-либо правила для своих артистов?

— Основное правило — понимать, что, почему и для кого ты это делаешь. И делать это с любовью! И дети так и делают. Когда ребята играют, они распахивают свои души. И всегда возникает ощущение выброса в зал положительной и светлой энергии.

— Сложно ли ребенку попасть в театр «Гюнай»?

— Мы никогда не делаем жесткого отбора. Принимаем всех! Если кому-то неинтересно, если это не его — походит-походит и сам уйдет. Жизнь сама расставит все по местам. А вот в ком действительно мы сумеем зажечь искорку, тот останется всерьез и надолго. Сейчас вернулись студенты, которые пришли в возрасте 5-7 лет. И до сих пор они с «Гюнай». Наверное, это о многом говорит…

— Какие планы на новый сезон?

— 18 сентября – День музыки в Азербайджане, день рождения двух великих маэстро — Муслима Магомаева и Узеира Гаджибекова. В этот день мы откроем новый сезон спектаклем «Аршин мал алан», который состоится в Центре Современного Искусства YARAT. И обязательно начнем ставить спектакль «Насими». Надеемся, что новый сезон также будет насыщенным и ярким.