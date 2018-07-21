Директор аналитического центра «Роскосмоса» подал в отставку

Директор информационно-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон, фигурирующий в деле о госизмене сотрудников ЦНИИмаша, подал заявление об увольнении, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

«Да. Покинет пост с начала августа», — сказал он.

О дальнейшей судьбе центра, будет он расформирован или нет, Устименко не знает.

«Не могу сказать, об этом у меня информации нет», — сказал он.

Накануне в головном институте «Роскосмоса» — ЦНИИмаше — прошли обыски. Нескольких сотрудников ракетно-космической отрасли заподозрили в «сливе» российских секретов за рубеж. Предположительно, они передали за рубеж секретные наработки российской промышленности в части гиперзвука.

Знакомый с расследованием источник сообщал РИА Новости, что следственные мероприятия проходили в кабинете директора информационно-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрия Пайсона, поскольку он «мог знать о ситуации».

«Он был знаком и поддерживал дружеские связи с подозреваемыми», — добавил собеседник агентства.